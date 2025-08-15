Antalya operasyonunda dördüncü dalga: Kuyumcu ve döviz bürosuna kayyum atandı

Antalya'nın Cumhuriyet Halk Partili büyükşehir belediyesine yönelik, yolsuzluk iddiasıyla başlatılan operasyonun dördüncü dalgasında gözaltına alınan 15 kişi bu sabah adliyeye sevk edildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından büyükşehir belediyesine yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasının dördüncü dalgasında, 12 Ağustos'ta sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, aralarında kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin de olduğu 17 şüpheli, gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde ve iş yerlerinde arama yapıldı. Şüphelilerden ikisi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı.

195 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Emniyetteki işlem ve ifadeleri tamamlanan, aralarında iş insanı A.Y. ile çalışanları M.Y. ve E.A., belediye çalışanları Y.N. ile O.N.'nin de olduğu 15 şüpheli, bu sabah adliyeye sevk edildi.

KUYUMCU VE DÖVİZ BÜROSUNA KAYYUM ATANDI

Operasyona konu olan ve 195 milyon liralık rüşvet iddiasında adı geçen iki şirkete de dün kayyum atandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yayımlanan listede, şüphelilerden A.Y.'ye ait döviz bürosuna ve E.K.'ye ait kuyumcu dükkanına kayyum atandı.

MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Diğer yandan Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliği, iş insanı A.Y. üzerine kayıtlı tüm taşınmazlara, kara, deniz veya hava ulaşım araçlarına, tüm banka hesaplarına, kıymetli maden (altın, gümüş vb), döviz, diğer mali kurumlardaki her türlü hesap, kiralık kasa gibi tüm mal varlığına el konulmasına karar verdi.