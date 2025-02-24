Antalya Otobüs Terminali'nde 300 kilogram midyeye el kondu

Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, otobüslerle usulüne aykırı şekilde taşınan ve şehre dağıtılmak üzere hazır halde olan 300 kilogram midye tespit etti.



Dondurucularla taşınması gereken ürünlerin, halk sağlığını tehdit etmesi nedeniyle midyelere el kondu.



Şehir dışından gönderilen midyeleri almaya gelen kişi, yetkilileri görünce hızla uzaklaştı. El konulan ürünler Tarım ve Orman Bakanlığıİl Müdürlüğüne bildirildikten sonra, otobüs firmasına da cezai işlem uygulandı.