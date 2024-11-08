Antalya-Rize direkt uçuşları başladı

Antalya ile Rize arasında karşılıklı haftada iki kez gerçekleşecek direkt uçuşlar başladı. Antalya'dan Rize'ye gelen uçak, su takı ile karşılandı.

Antalya-Rize direkt uçuşları başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın duyurduğu 'dan -Artvin Havalimanı'na direkt uçuşlar başladı.

Kış sezonu boyunca pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilecek uçuşların ilk seferi bu sabah gerçekleştirildi.

Antalya’dan 151 yolcusuyla saat 8.30‘da kalkan uçak, saat 10.30’da Rize-Artvin Havalimanı'na indi. su takı ile karşılandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Narin cinayetinde söz yargıda: Aile üyelerinden birinden itiraf gelir mi?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...