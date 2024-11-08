Antalya-Rize direkt uçuşları başladı
Antalya ile Rize arasında karşılıklı haftada iki kez gerçekleşecek direkt uçuşlar başladı. Antalya'dan Rize'ye gelen uçak, su takı ile karşılandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın duyurduğu Antalya'dan Rize-Artvin Havalimanı'na direkt uçuşlar başladı.
Kış sezonu boyunca pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilecek uçuşların ilk seferi bu sabah gerçekleştirildi.
Antalya’dan 151 yolcusuyla saat 8.30‘da kalkan uçak, saat 10.30’da Rize-Artvin Havalimanı'na indi. Uçak su takı ile karşılandı.
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