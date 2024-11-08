Antalya-Rize direkt uçuşları başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın duyurduğu Antalya'dan Rize-Artvin Havalimanı'na direkt uçuşlar başladı.



Kış sezonu boyunca pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilecek uçuşların ilk seferi bu sabah gerçekleştirildi.



Antalya’dan 151 yolcusuyla saat 8.30‘da kalkan uçak, saat 10.30’da Rize-Artvin Havalimanı'na indi. Uçak su takı ile karşılandı.

