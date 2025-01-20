Antalya uçağında acı olay: Erken doğan bebek kurtarılamadı

İstanbul’dan Antalya’daki Gazipaşa Havalimanı’na giden uçakta acı bir olay yaşandı.



Pegasus Havayolları’nın 18 Ocak Cumartesi günü PC-2070 sefer sayılı Airbus A321 tipi uçağı Gazipaşa seferini yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yaptı.



Kalkıştan bir süre sonra uçaktaki 5 aylık hamile olduğu öğrenilen yolcu aniden rahatsızlandı.

DOKTOR VE KABİN EKİBİ DOĞUMU GERÇEKLEŞTİRDİ



İlk müdahalesi kabin ekibi tarafından yapılan yolcunun erken doğum yapacağı anlaşılınca uçak içerisinde doktor anonsu yapıldı.



Uçakta bulunan doktor ile kabin ekibi erken doğumu gerçekleştirdi.

PİLOT GERİ DÖNME KARARI ALDI



Doğum sırasında bebek yaşamını yitirirken uçağın pilotu Sabiha Gökçen Havalimanı Hava Trafik Kontrolörü ile irtibata geçerek geri döneceğini iletti.

BEBEK YAŞAMINI YİTİRDİ



Pilotun hava trafik kontrolörüne yaptığı bilgilendirmede, 5 aylık hamile yolcunun erken doğum yaptığını ve bebeğin yaşama tutunamadığını bildirdi.



Uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, bebeğini kaybeden yolcu ise ambulansla hastaneye götürüldü.