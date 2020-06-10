Antalya Valiliğine atanan Ersin Yazıcı kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti.



Buna göre, 18 ile yeni vali ataması yapılırken, 23 ilin valisi yer değiştirdi. 17 ilin valisi mülkiye başmüfettişi olarak merkeze alınırken, Muğla Valisi Esengül Civelek ise Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı.



Atama kararları ile Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Antalya Valiliğine atandı.

ERSİN YAZICI KİMDİR?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter olarak görev yaparken Rize Valiliği’ne daha sonra ise Balıkesir Valiliğine atanan Ersin Yazıcı yeni Antalya Valisi oldu.

1969 yılında Düzce Gümüşova’da doğan Ersin Yazıcı, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Kaymakam olarak meslek hayatına başladı.

1995-1997 yılları arasında Burdur Karamanlı Kaymakamlığı, 1997-1999 Artvin Ardanuç Kaymakamlığı, 1999-2001 Muş Vali Yardımcılığı, 2001-2003 Nevşehir Vali Yardımcılığı, 2003-2005 İçişleri Bakanlığı İdari Mali İşler Dairesi Başkan Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı, 2007-2009 yılları arasında da İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 2009-2014 yılları arasında da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu.



2014 yılında Kocaeli Üniversitesinde “Yönetim Bilimleri” konulu Yüksek Lisansını tamamladı. 2014-2016 yılları arasında Rize Valiliği görevinde bulundu. 30.05.2016 tarih 2016/8864 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile atandığı Balıkesir Valiliği görevine 14.06.2016 tarihinde başlamıştır.

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