Antalya ve Kayseri'de 4 yeni suç örgütüne operasyon. 32 kişi yakalandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni nesil suç örgütlerine düzenlenen son operasyonlarla ilgili ayrıntıları paylaştı.

Toplam 4 yapının hedeflendiğini belirten Gürlek, Antalya 'daki örgütün şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini sosyal medya üzerinden övdüğünü, örgütlerin eylemlerinde yer almaya yönelik paylaşımlarda bulunduğunu belirtti.

Bakan Gürlek'in aktardığına göre buradaki operasyonda 10 kişinin yakalandı, aramalarda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Kayseri ’deki operasyon ise 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelikti.

Gürlek, 32 şüphelinin tamamının yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Aramalarda silah, mühimmat, çek ve senetler, dijital materyaller ile uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bakan Gürlek, “Gençlerimizi suç örgütlerinin ağına düşürmeye, şiddeti normalleştirmeye ve suçu bir güç ve itibar unsuru gibi göstermeye çalışan hiçbir yapıya müsaade etmeyeceğiz. Yeni nesil suç örgütleri ve bunların tüm yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.