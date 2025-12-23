Antalya ve Muğla için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in doğusu ve Orta Karadeniz ile İstanbul ve Kocaeli ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli ile Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kıyı kesimleri yağmurlu