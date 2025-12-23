Antalya ve Muğla için şiddetli sağanak ve fırtına uyarısı

23.12.2025 04:37

Meteoroloji'den İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz için kar, Antalya ve Muğla için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in doğusu ve Orta Karadeniz ile İstanbul ve Kocaeli ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

 

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

 

Rüzgar genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

 

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli ile Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

BURSA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ÇANAKKALE 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

İSTANBUL 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

 

KIRKLARELİ 6°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) kıyı kesimleri yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve güney kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

 

A.KARAHİSAR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

 

DENİZLİ 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

 

İZMİR 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

MUĞLA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

 

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

 

ADANA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ANTALYA 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

 

HATAY 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

ISPARTA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

 

ANKARA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur


ESKİŞEHİR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

KAYSERİ 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

 

KONYA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

 

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

 

BOLU 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

DÜZCE 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

SİNOP 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış


ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.


AMASYA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

 

RİZE 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

SAMSUN 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağış


TRABZON 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

 

ERZURUM -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

KARS -11°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

 

MALATYA -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu


VAN -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

 

BATMAN 1°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

 

DİYARBAKIR -1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

 

GAZİANTEP 3°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu


MARDİN 4°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu