Antalya ve Muğla'da yılbaşı etkinlikleri iptal edildi

MUĞLA'DA DA ETKİNLİKLER VE KONSERLER İPTAL

Benzer bir karar Muğla'da da alındı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklmada,"Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaşanan bu acı olay nedeniyle belediyemizin planlanan konser ve benzeri etkinlikleri iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde yeni yıl etkinlikleri ve yeni yıl konserleri iptal edildi.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, "Yalova'da terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında görevleri başında şehit düşen ve yaralanan güvenlik güçlerimizin olması sebebiyle, belediyemiz tarafından yılbaşı gecesi düzenlenmesi planlanan Fatma Turgut konseri iptal edilmiştir." duyurusu yapıldı.

Marmaris Belediyesi de açıklamasında şunları kaydetti:

"Yalova'da yaşanan acı olay, hepimizi derinden sarsmış, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimiz, milletçe paylaştığımız büyük bir acının adı olmuştur. Böyle bir zamanda eğlence içerikli etkinliklerin yapılmasını doğru bulmadığımızdan, belediyemiz tarafından planlanan yılbaşı etkinlikleri ve Aydilge konseri ertelenmiştir."

Açıklamalarda ayrıca şehit polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı, yaralı güvenlik görevlilerine de şifalar dilendi.