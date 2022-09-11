Antalya ve Tokat'ta orman yangını

Tokat ve Antalya'da çıkan orman yangınlarıa itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Haberler - İHA 11.09.2022 - 16:05 | Son Güncelleme : 11.09.2022 - 16:53

Antalya ve Tokat'ta orman yangını

Tokat'ta çıkan orman yangınına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Tokat’ın Reşadiye ilçesi Erikbelen yaylası sınırları içerisinde bulunan karaçam ormanında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Tokat ve çevre illerden bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangının yayılmasından endişe ediliyor.

ANTALYA'DAKİ YANGINA HAVADAN MÜDAHALE

Antalya'da da bir orman yangını çıktı. Ortaköy Mahallesi Taşlıçay mevkisinde evlerin ve seraların yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Antalya Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Alevlere havadan ve karadan müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...