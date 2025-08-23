Antalya'da 119 bin litre sahte-kaçak alkol yakalandı

Jandarma ekipleri, Antalya'da sahte ve kaçak alkol imalatçılarına yönelik operasyon düzenledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aktardığı bilgilere göre kentte 5 ayrı adrese yapılan baskınlarda 119 bin 500 litre sahte ve kaçak alkole el kondu.



7 şüpheli de gözaltına alındı.



Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum.



Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır." ifadelerini kullandı.