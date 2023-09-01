Antalya'da 12 aracın karıştığı zincirleme kaza

Zincirleme kaza saat 16.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gökdere Mahallesinde meydana geldi.
Mustafa Arslan yönetimindeki otomobil, Kemer'den Antalya istikametine giden Tugay Giray idaresindeki motosiklete arkadan çarptı. Kaza sonrası aynı istikamete giden araçların ani fren yapmasıyla 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza sonrası Kemer-Antalya kara yolu 40 dakika süreyle trafiğe kapanırken, emniyet tedbirlerinin alınmasının ardından ulaşım normale döndü. Zincirleme kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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