Antalya'da 12 katlı otel inşaatında yangın: Mahsur kalan işçiler kurtarıldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde saat 17.00 sularında 12 katlı bir otel inşaatında yangın çıktı.



Cikcilli Mahallesi Kerim Ertekin Caddesi’nde bulunan bir otel inşaatında çıkan yangın, binanın alt katlarında başladı ve hızlı bir şekilde büyüdü. Yangın nedeniyle bölgeye Alanya, Manavgat ve Gazipaşa ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi.

İŞÇİLER KURTARILDI

Yangında muhsur kalan 4 işçiyi itfaiye kurtardı.



Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yangında can kaybı yaşanmadığını söyledi.

Yangının yandaki binalara sıçrama ihtimalinin olmadığını belirten Özçelik, konut olarak yapılıp otele çevirme çalışmaları devam eden bina inşaatında çalışan 13 işçinin 9'unun yük asansörleri ile kurtarıldığını, 4 işçiyi ise itfaiye ekiplerinin kurtardığını belirtti.

Yangın bölge itfaiyelerinin çalışması sonucu söndürüldü.