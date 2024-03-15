Antalya'da 128 araç ve sürücüsüne para cezası

Antalya’nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı genel trafik uygulamasında 128 araç ve sürücüsüne 278 bin 556 lira para cezası kesildi. 13 araç trafikten men edildi.



Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 13-14 Mart tarihinde ilçede genel trafik uygulamaları yapıldı.

Yapılan uygulamalarda 2 bin 154 araç kontrol edildi.

128 araç ve sürücüsüne toplam 278 bin 556 TL cezai işlem uygulanırken, 13 araç trafikten men edildi, 2 araç ise yakalandı.