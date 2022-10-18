Antalya'da 13 katlı binada yangın

Antalya'da 13 katlı apartmanın 9'uncu katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, alt ve üst katların balkonlarına da sıçradı. Tedbir amacıyla dairelerde oturanlar tahliye edilirken, yangın yarım saatte söndürüldü.

Antalya'da 13 katlı binada yangın

'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1500'üncü Sokak'taki 13 katlı binanın 9'uncu katındaki dairenin balkonunda saat 11.30 sıralarında yangın çıktı.

Büyüyen yangın, alt ve üst katların balkonlarına da sıçradı. İhbarla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da 13 katlı binada yangın - 1

, ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Bina, tedbir amaçlı tahliye edildi.

Antalya'da 13 katlı binada yangın - 2

Yangında alt kat dairelerden birinde olduğu belirtilen kedi, çevredekiler tarafından apartmandan çıkartıldı.

Maddi hasara neden olan yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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