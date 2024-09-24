Antalya'da 17 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Antalya'da Kepez ilçesindeki işletmede yapılan gıda denetiminde, 17 ton bozuk tavuk ürünü ele geçirilerek imha edildi.

Antalya'da 17 ton bozuk tavuk ele geçirildi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde bulunan işletmenin deposunda denetim gerçekleştirdi.

Denetimde iş yerinin Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan onaysız faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Hijyen şartlarını sağlamayan depoda yapılan incelemede, 17 ton son tüketim tarihi geçmiş, bozulmuş, marka ve parti numarası olmayan , tavuk kıyması, kemik parçaları, kıyma makinası, parçalama tezgahları ile kıyma tambur makinası ele geçirildi.

İşletmenin, son tüketim tarihi geçmiş tavukları kıyma haline getirerek tekrar piyasaya sürdüğünü değerlendiren ekipler, iş yerinde bulunan tüm ürünleri imha etti.

Öte yandan işletmeye para cezası ve idari yaptırım uygulandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Lübnan'a yoğun bombardıman: 274 kişi öldü, yüzlerce yaralı var

TÜRKİYE HABERLERİ

Mersin'de çöpte bebek cesedi bulundu

Mersin'de çöpte bebek cesedi bulundu

Çanakkale açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 19 kaçak göçmen yakalandı

Bakan Tunç: Yapanın yanına kar kaldığı algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri hayata geçireceğiz

Bakan Tunç: Yapanın yanına kar kaldığı algısını ortadan kaldıracak düzenlemeleri hayata geçireceğiz

Bacanakların kavgasında kan aktı

Bacanakların kavgasında kan aktı

İstanbul'da otel yangını

İstanbul'da otel yangını

Bankacıdan 1,5 milyon liralık "uyuyan hesap" vurgunu

Bankacıdan 1,5 milyon liralık "uyuyan hesap" vurgunu

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...