Antalya'da 17 yaşındaki genç, babasının otomobiliyle yaptığı kazada öldü

Antalya'da babasına ait otomobili kullanan Saffet Aras Kol, direksiyon hakimiyetini kaybetti.



Otomobil, yol kenarındaki beton direğe çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışan Saffet Aras Kol, itfaiye ve sağlık ekipleri yardımı ile çıkartıldı. Kol'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



Kazayı duyup olay yerine gelen Saffet Aras Kol'un yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kol'un cenazesi savcının ilk incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Kazada parçalanan otomobil olay yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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