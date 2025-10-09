Antalya'da 197 milyon euroluk dolandırıcılık: 9 şüpheliden 5'i tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusunda, birçok Rusya Federasyonu ve Slovak Cumhuriyeti vatandaşlarından, Türkiye'de yatırım yapma vaadi ile yaklaşık 197 milyon euro alan şüphelilerin sahte belgeler düzenleyerek yatırımcıları oyaladıkları ve verilen paraların izini kaybettirmek için usulsüz ticari işlemler ve tapu devirleri yaptığı belirtilmişti.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tespit edilen şüpheliler hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi, özel belgede sahtecilik’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek’ ve ‘suç örgütüne üye olma’ suçlarından soruşturma başlatılmış ve 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen şüpheliler 5’i savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma, diğer 4’ü ise adli kontrol şartıyla mahkemeye sevk edildi.



Mahkemede ifadeleri alınan 5 şüpheli hakkında tutuklanma kararı verilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.