Antalya'da 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yaptığı düşünülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde önceden belirlenen yaklaşık 200 adrese 2 bin 500 polis, 318 ekibin katılımı ile eş zamanlı dev şafak operasyonu düzenlendi.



Operasyona, Özel Hareket Polisleri ve narkotik dedektör köpekleri de katıldı. Hava destekli süren operasyonda, çok sayıda şüpheli yakalanırken, uyuşturucu maddeleri ile ateşli silahlar da ele geçirildi.