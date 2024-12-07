Antalya’da 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

Antalya’da bekçiler tarafından yakalanan 2 şüphelinin üzerinden bir miktar kokain, uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Antalya’da 2 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi

'nın Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçi timlerince yapılan çalışmada, B.A ve S. K isimli 2 şahıs üzerinden bir miktar kokain, 39 adet hap, uyuşturucu satışından elde edildiği tespit edilen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilere adli işlem yapıldı, ayrıca 25 bin 900 Türk Lirası trafik cezası uygulandı.

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