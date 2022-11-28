Antalya'da 21 yaşındaki Sedanur, günlerdir kayıp

Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki kayıp genç kız günlerdir aranıyor.

24 Kasım Perşembe günü ortadan kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Sedanur Uludağ’ın (21) ailesi, kızlarının bulunması için kayıp başvurusunda bulundu.

Beşinci günde de haber alınamayan genç kızın, Koru Sahili’nde yalnız bir şekilde yürüdüğü anların bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Seda Nur Uludağ'ın, pastanede buluştuğu kız arkadaşının yanında cep telefonu görüşmesi yaptığı, sonrasında moralinin bozulduğu, ağladığı ve arkadaşının yanından ayrıldığı iddia edildi.

''AKŞAM DUYARSIN''

Bir süre sonra arkadaşının, arayıp durumunu sorduğu ve Seda Nur Uludağ'ın da "Akşam duyarsın" dediği öne sürüldü.



Arama çalışmalarını Koru Sahili’nde yoğunlaştıran ekipler genç kızı bulmak için seferber oldu.

Genç kızın şemsiyesinin bulunduğu alanda çalışmalarını sürdüren ekiplere, dalgıçlar da denizde arama yaparak destek verdi.



Ortadan kaybolan genç kızın arama çalışmalarında henüz bir sonuç elde edilemedi.

Ekipler tarafından başlatılan arama çalışmalarında sona gelinirken, genç kızın ailesinin umutları tükeniyor. Kızının yaşadığı ihtimali üzerinde duran anne Zülfü Uludağ, biz kez daha kızına seslendi.

''CİĞERİM YANIYOR''



Umudunu yitirmeye başladığını dile getiren anne Uludağ, “Beş gün oldu. Beni görüyorsan saklanma. Ben seni her şekilde kabul ederim. Umutlarım kaybolmaya başladı. Gören bilen varsa bir haber versin. Ciğerlerim yanıyor. Herkes geldi her yerden, bir tek o gelmedi. Bir an önce gelmesini istiyorum. Bütün herkes bulunması için yardım etmek istiyor. Bir saklayan varsa çıkarsın” dedi.