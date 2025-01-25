Antalya'da 24 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 790. Sokak'taki 8 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, annesi ve büyük ağabeyi evde olmadığı sırada Kadir Y.'yi hareketsiz şekilde bulan kardeşi S.Y., durumu önce komşularına haber verdi.

Komşuların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine emniyet ekipleri, sağlık görevlileri ve savcı sevk edildi. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen anne ve baba, büyük üzüntü yaşadı.