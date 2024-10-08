Antalya'da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu.

Antalya'da 27 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Güvenlik Mahallesi 269 Sokak'taki 8 katlı apartmanın 5'inci katında ailesiyle yaşayan Meriç Ergen, (27) gece spordan döndükten sonra odasına geçerek dinlenmeye başladı.

Sabah odaya giren yakınları, Ergen'i hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Ergen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor.

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