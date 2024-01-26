Antalya’da 3,5 ton sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Kepez ilçesinde 6 kişinin, kaçak yollarla yurtdışından getirdikleri pamuk ve soya yağlarını aroma ve renklendirici endüstriyel boya ile karıştırarak sahte zeytin yağı ürettiği ihbarı yapıldı.

İhbar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla şüphelilere ait ikametlerde yapılan adli aramada, 2,5 ton sahte zeytinyağı 80 litre pamuk yağı ve bin 500 plastik bidon ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.