Antalya'da 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var
Antalya'nın Serik ilçesinde, iki otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Antalya'da Hazar B.'nin kullandığı VİP minibüs ile Şaban B. yönetimindeki otomobil ve Vedat G. idaresindeki otomobil, Serik-Belek Karayolu'nda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücülerden Hazar B. ile minibüste bulunan Nadezhda A. (69), Kostantin G. (9) ve diğer otomobillerdeki Emine G. ile Anise B. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Antalya Serik