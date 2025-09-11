Antalya'da 3 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Antalya'da Hazar B.'nin kullandığı VİP minibüs ile Şaban B. yönetimindeki otomobil ve Vedat G. idaresindeki otomobil, Serik-Belek Karayolu'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücülerden Hazar B. ile minibüste bulunan Nadezhda A. (69), Kostantin G. (9) ve diğer otomobillerdeki Emine G. ile Anise B. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.