Antalya’da 3 gündür aranan genç ölü bulundu

Dalgıçlar dere yatağına halat yardımıyla inerek cansız bedeni yarım saatlik çalışma sonucu sazlık alana çıkardı.



Ölen kişinin İsmail Mutlu olduğu belirlendi.



Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından Mutlu’nun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.



Mutlu’nun Çorum’dan Antalya’ya çalışmak için geldiği ve bir inşaatta çalıştığı öğrenildi.



3 gündür kayıp olarak aranan Mutlu’nun şüpheli ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.