Antalya’da 3 gündür aranan genç ölü bulundu

Antalya’da bir inşaatta çalışan ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan 25 yaşındaki İsmail Mutlu’nun cansız bedeni dere yatağında bulundu. Polis, Mutlu’nun şüpheli ölümüyle ilgili olarak inceleme başlattı.

Antalya’da 3 gündür aranan genç ölü bulundu

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’da 3 gündür kayıp olarak aranan genç, dere yatağında ölü bulundu.

Aksu ilçesine bağlı Kemerağzı Mahallesi’nde bulunan dereye dün saat 18.30 sıralarında balık tutmaya gelen vatandaşlar, derede hareketsiz yatan bir erkek gördü.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Sağlık ekibi yaptıkları kontrolde derenin içinde hareketsiz haldeki kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Antalya’da 3 gündür aranan genç ölü bulundu - 1

Dalgıçlar dere yatağına halat yardımıyla inerek cansız bedeni yarım saatlik çalışma sonucu sazlık alana çıkardı.

Ölen kişinin İsmail Mutlu olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından Mutlu’nun cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Mutlu’nun Çorum’dan Antalya’ya çalışmak için geldiği ve bir inşaatta çalıştığı öğrenildi.

3 gündür kayıp olarak aranan Mutlu’nun şüpheli ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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