Antalya’da 304 noktada inceleme | Tüm plajlarda sonuç “mükemmel”

Koli basili sınır değerleri 0-100 arası “mükemmel”, 100-1000 arası “iyi ve yeterli”, 1000 ve üzeri “kötü”, “plaj yüzme amaçlı kullanılamaz” olarak kabul ediliyor.



İntestinal enterokok sınır değerleri ise 0-100 arası “mükemmel”, 100-370 arası “iyi ve yeterli”, 370 ve üzeri “kötü - plaj yüzme amaçlı kullanılamaz” diye kabul ediliyor.



Halk sağlığı uzmanları, Antalya’da Kaş, Demre, Finike, Kumluca, Kemer, Konyaaltı, Muratpaşa, Aksu, Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa olmak üzere Akdeniz’e kıyısı olan 8 ilçede toplam 304 plajda ölçümler gerçekleştirdi.



Yaklaşık 640 kilometrelik sahil şeridiyle Antalya’nın Gazipaşa Taşkesildi plajından, Kaş’ta Patara plajına kadar olan bölgedeki 304 plajdan alınan numunelerin sonuçları koli basili ve enterokok cinsi bakteri açısından, geçen yıllarda olduğu gibi “mükemmel” düzeyde çıktı.