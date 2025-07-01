Antalya'da 4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Antalya'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 26 kişi hafif yaralandı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güzelyurt Mahallesi Serik Caddesi Anfaş Yolu üzerinde, Anfaş istikametine seyir halinde olan Süleyman Kirli idaresindeki kamyonete, arkadan gelen Emre Ilıman yönetimindeki personel servis taşımacılığı yapan midibüs çarptı.
Saat 07.00 sıralarında meydana gelen kazaya, arkadan gelen araçlardan Turgut Demir'in kullandığı otobüs ile Ömer Halis Demir idaresindeki kamyon da karıştı.
Kazada sürücü Turgut Demir'in yanı sıra, araçlardaki 25 kişi hafif yaralandı.
Çeşitli hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.
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