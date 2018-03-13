Antalya'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki Melek, hayatını kaybetti.
Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi 5124 Sokak'taki apartmanının 4. katında oturan Ümmet ile Gülşen Beyhan çiftinin 3 yaşındaki kızları Melek Beyhan, iddiaya göre Özbek asıllı bakıcı A.O'nun (30) lavaboda olduğu sırada, evin penceresinden beton zemine düştü.
Ağır yaralanan küçük Melek, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastanede kızlarının ölüm haberini alan Beyhan çifti, büyük üzüntü yaşadı.
Bakıcı A.O'nun gözaltına alındığı öğrenildi.
Antalya'da 4. kattan düşen çocuk yaşamını yitirdi
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'da 3 yaşındaki çocuk, 4. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu bakıcı gözaltına alındı.
Antalya'da 4. kattaki evin penceresinden düşen 3 yaşındaki Melek, hayatını kaybetti.