Antalya'da 400 milyonluk kamu zararı iddiası. 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketler üzerinden usulsüz harcamalar yapıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma sürüyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada kamunun 399 milyon 507 bin lira zarara uğratıldığı öne sürülüyor.

Bu kapsamda belediyeye bağlı ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden yapılan harcamalara ilişkin nitelikli zimmet, edimin ifasına fesat karıştırma, denetim görevinin ihmali, güveni kötüye kullanma ve haksız mal edinme iddialarıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

400 MİLYON LİRALIK KAMU ZARARI İDDİASI

Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ALDAŞ Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret AŞ üzerinden usulsüz harcamalarla yaklaşık 399 milyon 507 bin lira kamu zararına yol açıldığı iddialarıyla ilgili 14 Ocak'ta aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında işlem başlatılmış, 14 kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden dördünün ifadelerinin alınması amacıyla davet edildiği, ikisinin ise yurt dışında olduğu ve birinin de yeni ameliyat olması nedeniyle gözaltı işlemi yapılmadığı bildirilmişti.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirilen mülkiye başmüfettişi tarafından hazırlanan rapor ile savcılık talimatıyla düzenlenen bilirkişi raporunda, ALDAŞ şirketi üzerinden yapılan usulsüz harcamalara ilişkin olarak toplamda 399 milyon 507 bin 249 lira 78 kuruşluk kamu zararı tespit edildiği belirtilmişti.

Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek, rüşvet soruşturması kapsamında geçtiğimiz yıl tutuklanmıştı.