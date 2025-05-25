Antalya'da 5 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolu Çolaklı ile Evrenseki mahalleleri arasında üç kamyon, bir otomobil ve bir hafif ticari araç çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada iki kamyon şoförü ile otomobil sürücüsü yaralandı.



İlk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



D-400 Karayolu'nun Manavgat istikametinde tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, kaza yerindeki çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.