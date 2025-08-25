Antalya'da 5 katlı binada korkutan yangın
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, 5 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi Turgut Reis Caddesi'ndeki 5 katlı binanın 4. katında Enis A.'ya ait dairede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevler kısa sürede yayılınca, binada yaşayanlar tahliye edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.
