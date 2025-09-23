Antalya’da 5 kiloya yakın kokain ele geçirildi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Döşemealtı ilçesinde 1 şüphelinin evine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada 4 kilo 830 gram kokain, 10 gram kubar esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.