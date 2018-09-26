Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki 5 yıldızlı bir otelin masaj ve sauna salonunun soyunma odasındaki dolaplardan 8 Eylül'de müşterilere ait 3 kol saati çalındı.



Değeri yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtilen saatleri çalanların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.



Otelin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saatleri Ş.K., Y.A. ve Ö.K.'nin çaldığını belirledi.



Zanlıların lüks otellerde zaman geçirerek turistlere ait çaldıkları değerli eşyaları İstanbul'da sattıkları tespit edildi.



Saatleri sattıktan sonra Antalya'ya dönen Ş.K. ile hırsızlıkta kendisine yardımcı olduğu öne sürülen Y.A. ve Ö.K. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ş.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

