Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın
Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 yıldızlı otelde sabah saatlerinde çıkan yangın, paniğe neden oldu. İçerideki az sayıda turistin tahliye edildiği yangın, söndürüldü.
Antalya Alanya'ya bağlı Payallar Mahallesi'ndeki bir otelin makine dairesinde yangın çıktı.
Alanya Belediyesi tarafından çok kez mühürlendiği öğrenilen ve yangın sırasında kapıları mühürlü olan oteldeki müşteriler hızla tahliye edildi.
YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Yoğun duman oluşan otele, ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Alanya İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi.
Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınıp söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
BİR PERSONEL DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sonrası açıklamada bulunan otel sahibi Bahri Şanlı, Otelde az sayıda tatilci olduğunu, onları da kendilerinin tahliye ettiklerini aktardı.
Şanlı, zararın dışında bir şey olmadığını, bir personelin dumandan hafif etkilendiğini belirtti.
MÜHÜR BOZMADAN ADLİ İŞLEM YAPILMIŞ
Öte yandan Alanya Belediyesi ekipleri tarafından daha önce birçok kez mühürlenen otelle ilgili çok sayıda "Mühür fekki" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.
Otelle ilgili ruhsatlandırma ve mevzuata aykırı faaliyette bulunulması nedeniyle çok sayıda idari ve adli işlem uygulandığı belirtildi.
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