Antalya'da 5 yıldızlı otelde yangın

Şanlı, zararın dışında bir şey olmadığını, bir personelin dumandan hafif etkilendiğini belirtti.

Yangın sonrası açıklamada bulunan otel sahibi Bahri Şanlı, Otelde az sayıda tatilci olduğunu, onları da kendilerinin tahliye ettiklerini aktardı.

Alanya Belediyesi tarafından çok kez mühürlendiği öğrenilen ve yangın sırasında kapıları mühürlü olan oteldeki müşteriler hızla tahliye edildi.

MÜHÜR BOZMADAN ADLİ İŞLEM YAPILMIŞ

Öte yandan Alanya Belediyesi ekipleri tarafından daha önce birçok kez mühürlenen otelle ilgili çok sayıda "Mühür fekki" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Otelle ilgili ruhsatlandırma ve mevzuata aykırı faaliyette bulunulması nedeniyle çok sayıda idari ve adli işlem uygulandığı belirtildi.