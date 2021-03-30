Antalya'da 5 yıldızlı tatil köyünde corona virüs unutuldu

Antalya'da Belek Turizm Bölgesi'nde geçen hafta sonu 5 yıldızlı bir tatil köyünde, iki farklı firmanın üç gün süren toplantısı yapıldı.

MASKESİZ, MESAFESİZ TOPLANTILARA TOPLAM BİN 900 KİŞİ KATILDI



Sağlıklı kilo verme ürünleri ile iş kıyafetlerinin tanıtıldığı toplantılardan birine bin 200, diğerine 700 kişi katıldı.

Toplantıya katılanların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri görüldü. Etkinlikte maske takanların sayısı da çok azdı.

İKİ KİŞİNİN ATEŞİ YÜKSELDİ, EĞLENCE BUNA RAĞMEN DEVAM ETTİ

3 gün süren toplantıların sonunda corona virüs unutularak konserler de verildi.

Katılımcılardan ateşi yükselen iki kişinin gözlem altına alındığı, eğlencenin buna rağmen sürdüğü öğrenildi.

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