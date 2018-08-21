Antalya Akseki - Seydişehir Karayolu üzerindeki Yarpuz Mahallesi yakınlarında meydana gelen 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaralandı.
Akseki istikametinden Seydişehir istikametine giden Hasan Yılmaz idaresindeki araç, karşı istikametten gelen Hasan Şimşek idaresindeki araç ve Serkan Kahveci idaresindeki araç ile çarpıştı. Yağış yağan bölgede kazanın hemen akabinde yine aynı güzergahta ilerleyen 3 araç da kazaya karıştı. Kaza sonrası araçlar hurdaya dönerken, araçlarda bulunan Serkan Kahveci, Sibel Genç Kahveci, Oğulcan Kahveci, Hatice Evlialioğlu, Nurcan Yılmaz, Deniz Özgü Yılmaz, Yaren Özge Yılmaz, Elif Şimşek, Serpil Şimşek, Metin Mermer ve Tolga Akyol isimli vatandaşlar yaralandı.
Yaralılardan bazıları ayakta tedavi edilirken, bazıları ise ambulanslarla Seydişehir ve Akseki’deki hastanelere kaldırıldı.