Antalya'da 6 yaşındaki Egemen havuzda boğuldu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 yaşındaki Egemen Durmuş, butik otelin yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bir butik otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Egemen Durmuş, yetişkin yüzme havuzunda hareketsiz kaldı.
Durumu fark edilerek havuzdan çıkarılan çocuk, kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından, çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.
Öte yandan işletme sahibi M.B.B. gözaltına alındı.
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