Antalya'da 6 yaşındaki Egemen havuzda boğuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 6 yaşındaki Egemen Durmuş, butik otelin yüzme havuzunda boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'da 6 yaşındaki Egemen havuzda boğuldu

'nın Manavgat ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde bir butik otelde ailesiyle tatil yapan 6 yaşındaki Egemen Durmuş, yetişkin yüzme havuzunda hareketsiz kaldı.

Durumu fark edilerek havuzdan çıkarılan , kaldırıldığı Serik Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından, çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi.

Öte yandan işletme sahibi M.B.B. gözaltına alındı.

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