Antalya'da 6 zanlı nitelikli yağma suçundan tutuklandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Dikmen Mahallesi’ndeki bir akaryakıt istasyonunda 2 Ağustos’ta gerçekleşen “nitelikli yağma” olayıyla ilgili, Serik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.



Yapılan uzun süreli kamera incelemeleri sonucu 2'si maskeli 6 kişinin, olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.



Düzenlenen eş zamanlı operasyonda K.B, U.T, A.C, O.A, H.T. ve M.T. gözaltına alındı.



Şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 32 fişek ve 53 dolu kartuş ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.