Antalya'da 7 yaşındaki çocuğa cinsel istismar

Antalya'da M.S. isimli kişi, 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Finike'de bir sitede, 17 Haziran Salı günü bir kız çocuğunun istismara uğradığı iddiası sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Site ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, tanık ifadeleri doğrultusunda M.S.'yi aynı gün gözaltına aldı.

Şüpheli ifadesinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Kız çocuğunun da pedagog eşliğinde ifadesi alındı.

Olayın duyulmasının ardından bazı aileler de çocuğunun şüpheli tarafından tacize uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Hakkında istismar iddiasıyla iki ayrı şikayet bulunan M.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.