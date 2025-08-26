Antalya'da 8,5 milyonluk vurgun: Orman mühendisi tutuklandı

Antalya'da bir şirkette görevli orman mühendisi, sahtecilik yaparak başka hesaplara 8 milyon 500 bin lira aktardığı iddiasıyla tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri, bir şirketin finansal kayıtlarında usulsüzlük tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, orman mühendisi olan şüpheli B.G.'nin sahtecilikle şirketin parasını farklı hesaplara aktardığı belirlendi.

Zanlı, ekiplerce gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adli makamlarca "nitelikli dolandırıcılık" ve "güveni kötüye kullanma" suçlarından tutuklandı.

