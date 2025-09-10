Antalya'da 8 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Antalya'nın Alanya ilçesi Elikesik Mahallesi D-400 Karayolu'ndaki tünelde, sürücü ve plakaları henüz öğrenilemeyen 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan araçlardaki 10 kişi, sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Tek şeritten sağlanan ulaşım nedeniyle tünelde uzun araç kuyruğu oluştu.

