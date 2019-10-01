Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yol kontrolü sırasında durdurulan bir TIR'ın dorsesinde çuvallara doldurulmuş midye bulundu.
Sağlıksız koşullarda üretilen ve küflü olduğu belirlenen 8 ton midyeye, Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu. TIR şoförüne ve midye ticareti yapan kişilere ceza kesildi.
Ele geçirilen midyeler, Aksu Belediyesi tarafından imha edildi.
Antalya'da 8 ton küflenmiş midye ele geçirildi
Anadolu AjansıTürkiye
Antalya'nın Aksu ilçesinde TIR'ın dorsesinde 8 ton küflenmiş midye ele geçirildi.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, yol kontrolü sırasında durdurulan bir TIR'ın dorsesinde çuvallara doldurulmuş midye bulundu.