Antalya'da 9 katlı apartmanda tedirgin eden yangın

Kentte Düdenbaşı Mahallesi Necip Fasıl Kısakürek Caddesi'ndeki 9 katlı apartmanın birinci katındaki daireden saat 15.30 sıralarında duman çıktığını görenler ihbarda bulundu. Evde bulunmayan daire sahibi Nihat ve Ayfer Gökçe çifti haberdar edilirken itfaiye, mutfağın balkon kapısını açıp yangına müdahale etti.

ÇOCUKLARINI KUCAKLAYIP DIŞARI ÇIKTILAR



Yoğun dumanın dolduğu apartmanda oturanlar, kendilerini sokağa attı. Bazı kişilerin çocuklarını kucakladığı ve ağızlarını kapatıp güvenli bölgeye doğru kaçtığı görüldü. Yarım saatlik çalışmayla yangın söndürüldü. Evlerine gelen Nihat ve Ayfer Gökçe çifti ise söndürme çalışmalarını tedirginlikle izledi. İtfaiyeciler, daire ve apartmana dolan dumanı tahliye ettikten sonra normale döndü.