Antalya’da acı olay: Arkadaşlarıyla denize girmişti, yaşamını yitirdi

Antalya’nın Kumluca ilçesi sahilinde acı bir olay yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte denize giren 31 yaşındaki Selim Aka Gündüz, boğularak yaşamını yitirdi.

Antalya’da acı olay: Arkadaşlarıyla denize girmişti, yaşamını yitirdi

’nın Kumluca ilçesinde bir kişi boğularak yaşamını yitirdi.

Olay, dün öğle saatlerinde Papaz Koyu’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, koya yüzmeye gelen 31 yaşındaki Selim Aka Gündüz, arkadaşları ile birlikte yüzerek kıyıdan yaklaşık 30 metre açıldı.

Bir süre sonra kıyıya çıkan arkadaşları Gündüz’ün ise çıkmadığını fark etti.

Daha sonra Gündüz’ün açıkta deniz yüzeyinde hareketsiz olarak durduğu görüldü.

Antalya’da acı olay: Arkadaşlarıyla denize girmişti, yaşamını yitirdi - 1

Arkadaşları yüzerek Gündüz’ü bulunduğu yerden kıyıya çıkartmasının ardından durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Gündüz’ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Genç adamın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Hasta yakını sağlık çalışanına saldırdı

TÜRKİYE HABERLERİ

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Kayseri’de kafası kesilmiş yavru kedi bulundu

Kayseri’de kafası kesilmiş yavru kedi bulundu

Eski eşinin ölmeden selasını okuttu: "Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım"

Eski eşinin ölmeden selasını okuttu: "Tehdit değil, mizah amaçlı yaptım"

Manisa'da fabrika yangını

Manisa'da fabrika yangını

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...