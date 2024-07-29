Antalya’da acı olay: Arkadaşlarıyla denize girmişti, yaşamını yitirdi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir kişi boğularak yaşamını yitirdi.



Olay, dün öğle saatlerinde Papaz Koyu’nda meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, koya yüzmeye gelen 31 yaşındaki Selim Aka Gündüz, arkadaşları ile birlikte yüzerek kıyıdan yaklaşık 30 metre açıldı.



Bir süre sonra kıyıya çıkan arkadaşları Gündüz’ün ise çıkmadığını fark etti.



Daha sonra Gündüz’ün açıkta deniz yüzeyinde hareketsiz olarak durduğu görüldü.