Antalya’da ağaç 5 otomobilin üzerine devrildi: Son anda kurtuldu

Antalya'da kökünden kopan 30 yıllık ağaç, park halindeki 5 otomobilin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.



Olay, saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1251 Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki bir ağaç kökünden koparak park halindeki 5 otomobilin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. Polis ve itfaiye ekipleri devrilen ağacın altında kalan araçlarda ve dalların altında herhangi bir vatandaşın kalıp kalmadığını kontrol etti.

Ekipler bölgeyi emniyet şeridi ile çevirirken olayı haber alan araç sahipleri otoparka geldi. Otomobili zarar gören araç sahiplerinden Ahmet Kösen, sabah aracını otoparka bıraktığı belirterek, "Tepeden düştüğü için aracın bütün çatısı, direkleri gitti. Aracı sabah bıraktım, işyerinin anlaştığı otopark burası, kim sorumlu olacak takip edeceğiz. Ya otopark sorumlu olacak, ama belediyeye daha önceden budama talebinde bulunmuşlar. Bakalım zararı kim ödeyecek. Araba pert şu anda zarar 1 milyon" dedi.



"AĞACIN BUDANMASI TALEBİNDE BULUNMUŞTUK"

Otopark işletmecisi Mehmet Kara ise, daha önceden hem yazılı hem de telefonla ağacın budanması talebinde bulunduklarını belirterek, "3 haftadır belediyeyi arıyoruz. Bu ağacı budamaları için, bugün geleceğiz, yarın geleceğiz dediler. Rüzgar yok bir şey yok cart dedi bir şey o şekilde ağaç devrildi" ifadelerini kullandı.

Öte yandan olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yayaların yoğun olarak kullandığı yolda bulunan ağacın devrilmeden saniyeler öncesinde altında sandalyelerde oturan vatandaşlar bulunduğu ve bir kişinin ağaç dallarının altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca ağacın büyük bir gürültüyle devrildikten sonra yoldan geçen vatandaşların paniği ve koşuşturmaları yer aldı.