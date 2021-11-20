Antalya'da, ağaçta 4 kedi ölüsü bulundu

Antalya'da 4 sokak kedisi, incir ağacının altında ve dalında ölü bulundu. Darbe sonucu öldüğü tahmin edilen 4 kedi, incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haberler - DHA 20.11.2021 - 11:02

Antalya'da, ağaçta 4 kedi ölüsü bulundu

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'nın Muratpaşa ilçesinde Çaybaşı Mahallesi'ndeki iş yeri çevresinden gelen kotü koku üzerine mahalleli, durumu polise bildirdi.

İhbarla gelen ekiplerin yaptığı incelemede, 3'ü incir ağacı altında, 1'i dalında olmak üzere 4 kedi ölüsü bulundu.

Bunun üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, bölgeye gelerek inceleme yaptı. Darbe sonucu öldüğü tahmin edilen 4 kedi, incelenmek üzere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne götürüldü.

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