Antalya'da aile katliamı: Üç kişi öldü, saldırgan aranıyor

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir kişi, boşanma aşamasındaki karısı ile kaynana ve kayınbabasını silahla vurarak öldürdü.

Olay Karakuyu Mahallesi'nde yaşandı.

SİLAHLA ATEŞ AÇTI

Hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen S.F., boşanma aşamasında oldukları eşinin ailesinin evinde eşi Ayşegül F., kayınbabası Ahmet Engel ve kaynanası Cemile Engel'e silahla ateş açtı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNE, BABA VE KIZLARI ÖLDÜ

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne, baba ve kızlarının yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.