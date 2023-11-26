Antalya'da alt geçit suyla doldu: Mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Uzaktan suyu az gördüğünü söyleyen Ödemiş, "Girişe geldik suya kapıldık. Arabanın içi koltuklara kadar su doldu. Arabadan duman çıkmaya başlayınca aracın üstüne çıktık. Arabada 3 kişiydik. Bir süre sonra itfaiye geldi ve bizi kurtardı." diye konuştu.



Güvenlik nedeniyle alt geçit araç geçişine kapatılırken, ekipler biriken suyu boşaltmak için çalışma başlattı.