Antalya'da apartman dairesinde yangın: 1 ölü, 2 yaralı

Yangın, dün saat 21.30 sırasında Memurevleri Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki 8 katlı bir apartmanın beşinci katındaki dairede çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Halit Açıkyürek (81), eşi Seher Açıkyürek (91) ve ismi belirlenemeyen bakıcılarının bulunduğu evden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı.

Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekibi, Seher Açıkyürek ve bakıcıyı daireden tahliye etti. Alevlerin tamamen söndürülmesi ve duman tahliyesinin ardından Halit Açıkyürek'in bulunduğu odada yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından emekli bankacı olan Açıkyürek'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.