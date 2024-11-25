Antalya'da aranan cinayet zanlısı Trabzon'da yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kepez ilçesinde 16 Kasım'da kesici aletle yaralanan G.D'nin tedavi gördüğü hastanede 19 Kasım'da hayatını kaybetmesi olayının faili M.Ç'nin yakalanması için Antalya Emniyet Müdürlüğünce çalışma başlatıldı.



"Kasten öldürme" suçundan aranan zanlının, Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akçaköy Mahallesi'ndeki bir konutta olduğunun belirlenmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.



Adreste M.Ç'yi gözaltına alan ekipler, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 85 hap, 7 bin 600 dolar ile cep telefonu ele geçirdi.